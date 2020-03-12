Мнение: Приоритет международных соглашений сохранится

12.03.2020, 18:10, Разное

Ну вот, очередная мини-сенсация, опровергающая мою “конспирологию” насчет “смысла путинской реформы”. Пресловутая 15-я статья Конституции (та, где говорится о приоритете международных договоров над внутренними российскими законами) вообще не будет изменена! Этой поправки нет в окончательно утвержденном пакете, который отправится на “голосование”.

То есть я в мучительном раздумье искал смысл в чем-то материальном, типа “путин захотел сберечь 50 млрд. долл.” – но все оказалось гораздо проще: Конституция всего лишь мешала Путину и дальше сидеть при власти – он ее решил изменить, чтобы не мешала. Вот и вся мотивация, другой нет и не было. “А все остальное – дорожная пыль”.