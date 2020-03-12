 

Игрок «Юты Джаз» Руди Гобер посмеялся над коронавирусом и заразился им

12.03.2020, 18:07, Разное

Игрок баскетбольного клуба «Юта Джаз» Руди Гобер на пресс-конференции потрогал в шутку микрофоны, отметив, что не боится коронавируса. Спустя пару дней он сдал положительный анализ на эту пневмонию.
О позитивном исходе теста стало известно перед поединком с «Оклахомой», но его отменили. В связи с заболеванием баскетболиста NBA приостановила проведение игр сезона 2019/2020. Пресса считает, что Руди Губер не так давно общался с людьми, которые побывали во Франции, но не уточняется, являются ли они инфицированными. Каким образом спортсмен мог заразиться неизвестно.

Из-за коронавируса во Франции запретили проводить футбольные матчи, если на стадионе присутствует больше одной тысячи человек. До середины апреля командам нужно либо продавать не больше 1000 билетов, либо переносить встречи, либо клубы станут играть «за закрытыми дверями».



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