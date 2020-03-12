Мнение: Спроектированный вирус летучей мыши вызывает дебаты по поводу рискованного исследования

12.03.2020, 18:06, Разное

Примечательная статья из авторитетного научного журнала "Nature" 2015 (!) года об исследовании гибридных коронавирусов летучей мыши.

Спутся 5 лет после написания статьи и с учетом происходящего в мире, она конечно выглядит весьма интересно.

Спроектированный вирус летучей мыши вызывает дебаты по поводу рискованного исследования

Эксперимент, в ходе которого была создана гибридная версия коронавируса летучей мыши – связанная с вирусом, вызывающим SARS (тяжелый острый респираторный синдром), – вызвала возобновление дебатов о том, стоит ли рисковать ведя разработку инженерных лабораторных вариантов вирусов с возможным пандемическим потенциалом.

В статье, опубликованной в Nature Medicine 19 ноября, ученые исследовали вирус под названием SHC014, который обнаружен в подковообразных летучих мышах в Китае. Исследователи создали химерный вирус, состоящий из поверхностного белка SHC014 и основы вируса SARS, который был адаптирован для роста у мышей и имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека – доказательство того, что поверхностный белок SHC014 имеет необходимую структуру, чтобы связываться с ключевым рецептором на клетках и инфицировать их. Это также вызвало болезнь у мышей, но не убило их.

Хотя почти все коронавирусы, выделенные у летучих мышей, не способны связываться с ключевым человеческим рецептором, SHC014 не первый, кто может это сделать. В 2013 году исследователи впервые сообщили об этой способности у другого коронавируса, выделенного из той же популяции летучих мышей.

Полученные данные подтверждают подозрения, что коронавирусы летучих мышей, способные непосредственно заражать людей (вместо того, чтобы сначала развиваться у промежуточного животного-хозяина), могут встречаться чаще, чем считалось ранее, считают исследователи.

Но другие вирусологи задаются вопросом, оправдывает ли информация, полученная в результате эксперимента, потенциальный риск. Хотя степень любого риска трудно оценить, Саймон Уэйн-Хобсон, вирусолог из Института Пастера в Париже, отмечает, что исследователи создали новый вирус, который «замечательно хорошо растет» в клетках человека. «Если вирус вырвется, никто не сможет предсказать траекторию», – говорит он.

По сути, этот аргумент является повторением дебатов о том, разрешать ли лабораторные исследования, которые увеличивают вирулентность, легкость распространения или спектр опасных патогенных микроорганизмов – то, что известно как исследование «усиления функции». В октябре 2014 года правительство США ввело мораторий на федеральное финансирование таких исследований вирусов, вызывающих SARS, грипп и MERS (респираторный синдром на Ближнем Востоке, смертельное заболевание, вызываемое вирусом, который спорадически передается от верблюдов к людям).

Последнее исследование уже проводилось до начала моратория США, и Национальный институт здравоохранения США (NIH) позволил ему продолжить его, пока он находился на рассмотрении агентства, говорит Ральф Барик, исследователь инфекционных заболеваний в Университете Севера. Каролина в Чапел-Хилл, соавтор исследования. В итоге NIH пришел к выводу, что работа не была настолько рискованной, чтобы попасть под мораторий, говорит он.

Но Уэйн-Хобсон не одобряет исследование, потому что, по его словам, оно дает мало пользы и мало раскрывает риск того, что дикий вирус SHC014 у летучих мышей представляет для человека.

Другие эксперименты в исследовании показывают, что вирус диких летучих мышей должен развиваться, чтобы представлять какую-либо угрозу для человека – изменение, которое может никогда не произойти, хотя его нельзя исключать. Барик и его команда реконструировали дикий вирус по последовательности его генома и обнаружили, что он плохо растет в клеточных культурах человека и не вызывает значительных заболеваний у мышей.

«Единственное влияние этой работы – создание в лаборатории нового неестественного риска» , – соглашается Ричард Эбрайт, специалист по молекулярной биологии и биозащите в Университете Рутгерса в Пискатауэй, Нью-Джерси. И Эбрайт, и Уэйн-Хобсон – давние критики исследований усиления функции.

В своей статье авторы исследования также признают, что спонсоры должны дважды подумать о том, чтобы допустить подобные эксперименты в будущем. «Группы экспертов по научному наблюдению могут посчитать подобные исследования созданием химерных вирусов, основанных на циркулирующих штаммах, слишком рискованными для проведения», – пишут они, добавляя, что необходимо обсудить вопрос о том, «заслуживают ли эти типы исследований химерных вирусов дальнейшие исследования в сравнении с присущими им рисками».

Но Барик и другие говорят, что исследование имело свои преимущества. Результаты исследования «превращают этот вирус из потенциального возбудителя в явную и существующую опасность», – говорит Питер Дашак, соавтор статьи 2013 года. Daszak является президентом EcoHealth Alliance, международной сети ученых со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая собирает вирусы опасные для животных и людей в горячих точках возникающих болезней по всему миру.

Дашак соглашается, что исследования по тестированию гибридных вирусов на клеточной культуре человека и на животных моделях ограничены в том, что они могут сказать об угрозе, которую представляет дикий вирус. Но он утверждает, что они могут помочь указать, какие патогенные микроорганизмы должны быть приоритетными для дальнейшего исследования.

Без экспериментов, говорит Барик, вирус SHC014 все равно не будет рассматриваться как угроза. Ранее ученые полагали, основываясь на молекулярном моделировании и других исследованиях, что он не должен быть способен заражать клетки человека. Последняя работа показывает, что вирус уже преодолел критические барьеры, такие как способность захватывать человеческие рецепторы и эффективно инфицировать клетки дыхательных путей человека, говорит он. «Я не думаю, что вы можете игнорировать это». Он планирует провести дальнейшие исследования с вирусом у нечеловеческих приматов, которые могут дать данные, более актуальные для человека.

https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787?WT.mc_id=TWT_NatureNews&fbclid=IwAR0OHqbDXrULUNIQPsxfjLpEx86eIrA-_uvymQuBPdQlUtJ2KB9-KF7-g_M – оригинал на английском (за наводку спасибо andreyby)

Если коротко, то в статье 5-летней давности (которая ссылается и на более ранние работы, например, 2013 года) прямо указывается, что в США проводились практические исследования по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который может передаваться человеку и вызывать острый респираторный синдром, что сильно напоминает то, что произошло в начале 2020 года. Такое вот совпадение.