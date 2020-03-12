«Не буду позорить свои седины»

12.03.2020, 18:01, Разное

…депутат якутского парламента проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.

Депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан решила сложить с себя полномочия из-за несогласия с принятием предлагаемых поправок в Конституцию, сообщает Якутия.Инфо.

В четверг парламент республики большинством голосов принял закон о поправках в Конституцию, при этом, по словам Мыраан, при обсуждении проекта народным депутатам не дали слова.

«Конституция – это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!», — пояснила депутат.

«Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины»,

— резюмировала она.

Сулустана Мыраан была избрана депутатом от партии «Справедливая Россия». Она участвовала в акции «Он нам не царь» и была одним из организаторов акций в поддержку шамана Александра Габышева.

Ранее сегодня стало известно, что законодательные собрания более двух третей регионов РФ одобрили закон о внесении поправок в Конституцию. Для внесения изменений была необходима поддержка как минимум 57 субъектов. Теперь поправки и постановление о проведении всероссийского голосования должны поступить в Конституционный суд.

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