ТПП исключила возможность отсутствия продуктов в РФ из-за коронавируса

12.03.2020, 17:59, Новости дня

Россия не столкнется с недостатком продуктов питания в связи с распространением коронавируса, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.

«Голода точно не будет. Наши аграрии научились выращивать многие [сельскохозяйственные продукты], у нас много своих обрабатывающих производств. Конечно, не будет такого разнообразия, но мы свою страну накормим», – передает ее слова ТАСС.

Она пояснила, что сложности могут возникнуть лишь там, где есть зависимость от поставок из других стран: в частности, с семенами, упаковкой и некоторыми компонентами. По словам Дыбовой, закрытие границ является сильнейшим вызовом для всех.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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