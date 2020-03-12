В Одессу прибыл танкер с нефтью для Белоруссии

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12.03.2020, 17:59, Новости дня

Танкер, на котором доставлено 90 тыс. тонн нефти из Азербайджана для Белоруссии, прибыл в порт Одессы, подача в трубопровод начнется в четверг, а на следующей неделе сырье получит Мозырский НПЗ, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер прибыл в порт «Южный». В настоящее время его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача в трубу (трубопровод Одесса-Броды)», – передает его заявление РИА «Новости».

Он уточнил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге Белоруссии, получит эту нефть на следующей неделе. Речь идет о 90 тыс. тонн марки Azeri light.

Ранее сообщалось, что госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправила из турецкого порта Джейхан первую танкерную партию нефти для Белоруссии.

Кроме того, 7 марта сообщалось, что закупленная через трейдеров российская нефть начала поступать через порт в литовской Клайпеде на НПЗ в белорусском Новополоцке «Нафтан».



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