У сопровождавшего Трампа и Болсонару бразильского чиновника подтвердился коронавирус
12.03.2020, 17:59, Новости дня
У главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, сопровождавшего главу государства Жаира Болсонару в ходе визита в США и встречавшегося с президентом Дональдом Трампом, подтвердился коронавирус.
Вайнгартен сдал в среду тест в больнице имени Альберта Энштейна, тест показал положительный результат, пишет газета Folha de S.Paulo.
Министры и советники, которые ездили вместе с Болсонару, уже находятся под наблюдением вместе с главой государства.
Напомним, визит Болсонару в США проходил 8 марта, в ходе него главы государств поручили ведомствам двух стран активизировать работу над торговым соглашением.
Между тем в Китае официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний.
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