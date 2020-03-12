Индекс РТС рухнул более чем на 10%

12.03.2020, 17:30, Новости дня

Долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10%, опустившись в район 970 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

По данным на 13.56 мск индекс РТС падает на 10,19% – до 975,52 пункта. Индекс Мосбиржи снижается на 7,07% – до 2316,75 пункта, передает РИА «Новости».

Рубль усилил снижение, курс доллара растет уже больше чем на 2 рубля.

Акции нефтегазового сектора РФ падают на 1,56-9,12%, металлургического – на 6,33-18,44%, банковского – на порядка 8%, ритейла – на 7-11%.

Снижение происходит на фоне того, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней.

Кроме того, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.