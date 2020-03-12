В РФ продажи туров за рубеж упали на 60%

12.03.2020, 17:30, Новости дня

Продажи туров за рубеж в РФ за последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«По выездному туризму порядка 60% падение (продаж) в эти дни. Что касается въездного туризма, то падение где-то 20-30%. Единственное направление, по которому мы не видим существенного спада, – это внутренний туризм», – цитирует ТАСС Догузову.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) заявила об угрозе сильнейших за 20 лет потерь во въездном туризме из-за оттока туристов и срыва летнего сезона на фоне коронавируса.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.