 

В РФ продажи туров за рубеж упали на 60%

12.03.2020, 17:30, Новости дня

Продажи туров за рубеж в РФ за последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«По выездному туризму порядка 60% падение (продаж) в эти дни. Что касается въездного туризма, то падение где-то 20-30%. Единственное направление, по которому мы не видим существенного спада, – это внутренний туризм», – цитирует ТАСС Догузову. 

Ранее Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) заявила об угрозе сильнейших за 20 лет потерь во въездном туризме из-за оттока туристов и срыва летнего сезона на фоне коронавируса. 

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Тухель – о поражении от “Боруссии”: нам не хватило своевременных действий в атаке

24.02 / Площадь перед посольством РФ в Праге решили назвать в честь Немцова

03.02 / СК проводит проверку по факту обнаружения тела на Поклонном кресте в Белгороде

05.03 / ОПЕК поддержит сокращение добычи нефти

17.02 / Рост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

27.02 / Министр здравоохранения ФРГ – Германии грозит эпидемия коронавируса

16.02 / Минфин США считает, что Дерипаска может быть причастен к отмыванию денег для Путина

25.01 / Лукашенко захотел обсудить с Россией транзит газа через Белоруссию

10.02 / Названы финалисты конкурса «Лидеры России» от ЮФО и СЗФО

19.02 / Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика