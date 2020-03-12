Священный синод РПЦ изменил устав Парижской архиепископии

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12.03.2020, 17:30, Новости дня

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил изменения в уставе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, сказано в журналах, опубликованных после заседания Священного синода, прошедшего в среду в Даниловом монастыре в Москве.

«Епархиальный архиерей архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн направил предстоятелю Русской православной церкви письмо, в котором просит Священный синод утвердить изменения в устав архиепископии, предварительно согласованные со святейшим патриархом и внесенные чрезвычайным общим собранием архиепископии 25 января 2020 года. Постановили: утвердить изменения в уставе архиепископии», – говорится в журналах, опубликованных на сайте РПЦ.

Напомним, в ноябре на литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту, свидетельствующую о единстве Западного экзархата с РПЦ.

В начале октября РПЦ приняла под юрисдикцию архиепископию в Западной Европе (Западный экзархат). После этого более 60 приходов Западного экзархата подтвердили желание перейти в РПЦ.



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