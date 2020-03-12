В Саратове башенный кран рухнул на теплотрассу местной ТЭЦ

12.03.2020, 17:30, Разное

В Саратове на строительной площадке произошло обрушение башенного крана. По словам начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталии Куличенковой, в инциденте никто не пострадал кроме близлежащей инфраструктуры.

Происшествие произошло в четверг на улице Блинова. Башенный кран рухнул на теплотрассу, принадлежащую Саратовской ТЭЦ-5 и пролегающую недалеко от участка, где ведется строительство объектов.

Согласно предварительным данным во время обрушения башенного крана никто не пострадал. Насколько сильно повреждено имущество Саратовской ТЭЦ-5 оценят эксперты после тщательного осмотра участков, на которые рухнула железная конструкция. Сейчас ведутся работы по ее поднятию.