 

В Саратове башенный кран рухнул на теплотрассу местной ТЭЦ

12.03.2020, 17:30, Разное

В Саратове на строительной площадке произошло обрушение башенного крана. По словам начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталии Куличенковой, в инциденте никто не пострадал кроме близлежащей инфраструктуры.
Происшествие произошло в четверг на улице Блинова. Башенный кран рухнул на теплотрассу, принадлежащую Саратовской ТЭЦ-5 и пролегающую недалеко от участка, где ведется строительство объектов.

Согласно предварительным данным во время обрушения башенного крана никто не пострадал. Насколько сильно повреждено имущество Саратовской ТЭЦ-5 оценят эксперты после тщательного осмотра участков, на которые рухнула железная конструкция. Сейчас ведутся работы по ее поднятию.



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