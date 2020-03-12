 

Цены на нефть и золото ускорили падение на мировых биржах

12.03.2020, 17:30, Новости дня

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 8,1% на 16.38 мск.

Баррель нефти торговался на уровне 32,9 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Нефть WTI опустилась на 7,9% – до 30,39 доллара за баррель.

Стоимость золота также снизилась более чем на 3%, информирует РИА «Новости».

На 16.49 мск цена апрельских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,28%, или на 53,7 доллара – до 1588,25 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 4,8% до 15,97 доллара за унцию.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.



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