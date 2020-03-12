В Москве начали строительство инфекционной больницы на 500 мест

12.03.2020, 17:30, Новости дня

Началось строительство инфекционной больницы, которая будет расположена в Новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения call-центра по коронавирусу.

«Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией, здравоохранение переведено на повышенный режим готовности. Созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии, дополнительно строим в Новой Москве, сегодня уже физически приступили к строительству новой инфекционной больницы и дальше будем наращивать наши усилия», – передает его слова РИА «Новости».

В мэрии сообщают, что мобильный комплекс инфекционной больницы строят за «бетонным» кольцом близ деревни Голохвастово.

«Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны», – говорится в материалах мэрии.

Больница будет состоять из нескольких корпусов. В зависимости от предназначения, их будут строить с применением разных материалов: бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей. Вместимость – 500 коек, в том числе до 250 коек реанимации.

Ранее Собянин сообщал, что мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ №1, будет построен на Калужском шоссе в Новой Москве.

Во вторник мэр столицы подписал указ, запретив до 10 апреля в Москве массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.