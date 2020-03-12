Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки России: «Спасибо поклоннице»

12.03.2020, 17:30, Разное

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки РФ Пелагее. Однако в первую очередь певица поблагодарила поклонницу Алевтину Киселеву, отправившую петицию, с которой началась подготовка к оформлению документов.

По словам Пелагеи, ее поклонница из Томска «написала куда-то петицию», которая начала собирать подписи ее преданных фанатов. Министерство культуры отреагировало на это и запустило процедуру по присвоению певице звания заслуженной артистки России. Затем указ подписал президент России.

На своей странице в Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала фотоснимок, демонстрирующий важный документ с подписью Владимира Путина. Репертуар Пелагеи составляют русские народные песни, романсы и этнические композиции. Кроме того, артистка принимала участие на шоу «Голос» и являлась членом жюри игры Высшей лиги КВН.

Многие поклонники отмечают талант певицы. Пелагея уже в 8-летнем возрасте начала учиться в Новосибирской специальной музыкальной школе, куда она поступила без экзаменов. Затем ей удалось победить в конкурсе «Утренняя звезда», где ей присудили первое место.

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