Собянин допустил ужесточение ограничения массовых мероприятий в Москве
12.03.2020, 17:28, Новости дня
При необходимости в Москве могут ужесточить требования об ограничении массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий, будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования. Самое главное для нас – это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе», – передает его слова РИА «Новости».
Во вторник Собянин подписал указ, до 10 апреля запретив в Москве массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.
В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.
На интернет-портале мэра Москвы появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.
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