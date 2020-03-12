Собянин допустил ужесточение ограничения массовых мероприятий в Москве

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12.03.2020, 17:28, Новости дня

При необходимости в Москве могут ужесточить требования об ограничении массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий, будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования. Самое главное для нас – это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе», – передает его слова РИА «Новости».

Во вторник Собянин подписал указ, до 10 апреля запретив в Москве массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

На интернет-портале мэра Москвы появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.



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