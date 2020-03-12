 

Pornub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии

12.03.2020, 17:28, Новости дня

Сервис Pornhub объявил, что жителям Италии открыт бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля.

«В течение целого месяца вы можете получить бесплатный доступ к PornHub Premium без необходимости использования вашей кредитной карты», – сообщил сервис, пишет Daily Mail.

Также сайт собирается жертвовать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии на время вспышки коронавируса.

Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек. Российских туристов в страну не пускают.

Между тем в Китае официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний.



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