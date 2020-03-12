 

Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье

12.03.2020, 17:28, Новости дня

Власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19, постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса предполагается отмена мероприятий численностью более 5 тыс. человек. Меры начнут действовать с 00.00 мск 13 марта, говорится в сообщении на сайте правительства МО.

Также работодателям предложено перевести сотрудников на дистанционную работу.

Напомним, ранее в Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



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