Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье
12.03.2020, 17:28, Новости дня
Власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19, постановление опубликовано на сайте подмосковного правительства.
В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса предполагается отмена мероприятий численностью более 5 тыс. человек. Меры начнут действовать с 00.00 мск 13 марта, говорится в сообщении на сайте правительства МО.
Также работодателям предложено перевести сотрудников на дистанционную работу.
Напомним, ранее в Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.
На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.
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