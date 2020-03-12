Мнения: Эрдоган начал аннексию Греции

12.03.2020, 17:28, Новости дня

Президент Турции Р. Т. Эрдоган, он же султан призрачной Оттоманской империи, конечно, красава. Из его последних выступлений вы пропустили самое интересное. Он тут намедни обратился к Греции с проникновенным словом: «Откройте границы перед мигрантами. Они же у вас все равно не останутся и пойдут в Европу».

Президент Турции Р. Т. Эрдоган, он же султан призрачной Оттоманской империи, конечно, красава. Из его последних выступлений вы пропустили самое интересное. Он тут намедни обратился к Греции с проникновенным словом: «Откройте границы перед мигрантами. Они же у вас все равно не останутся и пойдут в Европу».

Тут следует киношный флешбек с быстрым просмотром событий, которые предшествовали этим сердечным словам.

Картина такова. У Эрдогана начало пригорать в Сирии. Потому, что, благодаря русским, он не смог сильно развернуться в Идлибе, прикрывая братьев по вере, которые совершенно случайно заодно являются вполне себе бородатыми джихадистами, которых, впрочем, европейская пресса отчего-то называет «повстанцами», практически революционерами и чегеварами. Ему даже пришлось срочно бежать к Путину, чтобы объясниться.

За пару дней до встречи с Путиным, султан сообщил Европе, что, так как он страна НАТО, то его должно поддержать НАТО в его священной борьбе на сирийской территории. Исходя из положений о блоке НАТО. Но в НАТО вспомнили, что все уложения НАТО отчего-то не покрывают тот случай, когда страна НАТО ведет на чужой территории боевые наступательные действия типа «агрессия». Давайте называть вещи своими именами. Никто, кроме бородатых братьев, Эрдогана в Сирию не звал. В отличие, например, от России.

Тогда товарищ Эдроган сообщил Евросоюзу, что он не будет больше сдерживать всех желающих попасть в Евросоюз и откроет границы на севере – с Болгарией и Грецией.

Адресовано это было, прежде всего, матушке Меркель, потому что именно она гарант и спонсор мошеннической сделки «мигранты остаются в Турции, за все платит Германия». Речь шла о 4-6 миллиардах евро, которые отпускались на обеспечение неких трех с половиной миллионов «беженцев», которые, по словам Эрдогана, находятся на территории Турции.

Я не случайно подчеркиваю «по словам», потому что все сейчас происходящее описывается только словами акторов – и не подтверждается никакими документами. Начиная с того, что финансовая часть сделки «деньги в обмен на статус-кво беженцев» была понятна только со слов Меркель. А Эрдоган открытым текстом заявил, что денег его правительство не получило, а получили некие международные организации, которые занимаются беженцами в самой Турции. Он сказал, что следующие транши должны прийти срочно и адресно – правительству Турции, а не каким-то левым конторам имени Сороса.

Несмотря на то, что сама Меркель впала в полный ступор и замолчала на три дня, в европейском обществе начался движ: зеленые и левые партии (в частности, Германии), естественно, тут же сказали, что надо впустить всех желающих и надо срочно строить приемные центры в Берлине. Остальные политики начали говорить, что в этом отеле больше мест нет. Потому что та же самая Германия до сих пор не может оправиться от кризиса 2015 года, когда Меркель впустила 15 000 особо несчастных беженцев, после чего их набилось в Германию уже два миллиона, и поток не ослабевает.

Более того – поменялось настроение в обществе, и никто уже не покупает плюшевых мишек, чтобы встречать сирийских детишек на перроне. Несколько стран, которые лежат на пути между жалкой зарплатой мигранта-лесоруба в Турции и немецкой системой социальной поддержки, которых опять вознамерились использовать в качестве подстилки, заявили, что будут охранять свои границы – Греция, Болгария, Венгрия, Австрия.

Тут надо обратить внимание на одну деталь – когда газеты и прочие коллеги говорят о миллионах сирийских беженцев (особенно из Идлиба – от страшных русских самолетов и кровавого Асада), надо понимать один факт: южные границы Турции закрыты для мигрантов. Это раз. В Идлибе не живет и пятиста тысяч сирийцев. Это два. И некие три с половиной миллиона беженцев, на содержание которых Эрдоган требует миллиарды – это на две трети вообще никакие не сирийцы, а афганцы, иракцы, африканцы и т.д. И, если кто-то и бежит, то это не столько сирийцы от Путина и Асада, сколько афганцы от Трампа и его самолетов. Просто не надо передергивать. И снимите лапшу с ушей.

Юридически, в соответствии с законами ЕС, никто из этих людей не имеет права на убежище в ЕС, так как они находятся на территории безопасной страны, где им ничто, и никто не угрожает, и никто не преследует по политическим или идейным мотивам. А только это является основанием для подачи заявления о предоставлении убежища, например, в Германии. Более того, у многих из них уже есть работа, и есть жилье.

Поняв, что Меркель сливается, Эрдоган громогласно объявил, что Турция открыла границы с ЕС. Для убедительности, вечером он автобусами подвез к границе желающих – они и ломанулись по пограничному переходу, который к этому моменту Греция уже закрыла. В основном, это, как обычно, были молодые люди призывного возраста со смартфонами. Турецкая пропаганда объявила, что сначала 13 000 человек попали таким образом в ЕС, потом речь зашла о 130 000. Это должно было подтолкнуть к действиям тех, кто сомневался – стоит ли повторить и пойти на Берлин.

Тем временем, с полной юридической ответственностью и по уставу пограничной и караульной службы, который есть в каждой нормальной стране, Греция выставила пограничников и полицейских, которые не дали пройти желающим. Несколько десятков прорвавшихся молодых людей, они же нарушители государственной границы, постарались арестовать и быстро осудить греческим судом. Каждый в России, кто хочет понять, как это работает – может прорваться с друзьями через границу ЕС со стороны Белоруссии и посмотреть, что получится.

Чтобы взбаламутить общественное мнение Европы, Турция начала прокачивать тему «убитых на границе», но это оказалось фейком.

Не фейком оказался утонувший ребенок на острове Лесбос, куда моментально потянулись лодки с турецкого берега (всего 10 км). Правда, там есть одна деталь: жители острова, у которых уже живет 30 000 беженцев, наотрез отказываются принимать новых. Так что для того, чтобы их спасли и пустили на берег, мигранты при виде катера береговой охраны просто переворачивают свою лодку нарочно. Именно так и погиб несчастный ребенок на борту. Этого было достаточно, чтобы немецкие политики начали восклицать «Доколе мы будем спокойно смотреть, как на греческих островах гибнут дети».

Тем временем, несчастным беженцам на границе с Грецией подвезли пиропатроны и дымовые шашки, чтобы под прикрытием дыма они могли ломать ограждения. Когда это слабо сработало, к прорыву границы подключились машины турецкой погранслужбы, купленные, кстати, на деньги ЕС специально для охраны границ с ЕС. Ночью машины сносят греческие погранукрепления и прокладывают дорогу мигрантам, днем турецкие пограничники стреляют по греческим пограничникам пиропатронами, прикрывая прорыв границы.

Таким образом, одна страна НАТО бьется с другой страной НАТО, шантажируя весь ЕС. Греки оказались в одиночестве перед лицом султана – никакой Евросоюз не то, что денег не дал, просто спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике».

И максимально подло, конечно, ведет себя Германия, которая через голову в буквальном смысле слова Греции все-таки отправила первые платежи – шантажисту Эрдогану. И через страны и народы европейского юга, предполагаемые на закланье, шлет сигналы мигрантам и машет платочком приветственно.

А с островами Эгейского моря происходит ползучая аннексия: Эрдоган по максимуму накачивает их территорию мусульманами под разговоры о «беженцах», и местным жителям там жить уже просто невозможно. Выхода два – либо массовая миграция греков с островов, либо вспышка насилия. Оба варианта – проигрыш Греции и отторжение территории в пользу Турции. Как Турция получила половину Кипра и шельф, вы, наверное, забыли.

А теперь султан по-доброму и ласково обращается к грекам: «ну что вы сопротивляетесь, откройте границы, они же все равно не останутся, а пойдут на Австрию и Германию». При этом канцлер Австрии Курц четко сказал, что граница на замке и ее будут защищать независимо от того, красивые фоточки при этом получатся у блогеров или очень неприятные.

А ведь «некрасивые фоточки» с границы – это то, чего больше всего боялась Меркель в 2015 году. С тех пор настроение европейцев сменилось кардинально. Что, впрочем, не мешает им спокойно наблюдать, как султан практически организовал акт агрессии против суверенной страны Евросоюза.

После этого кто-то будет нам рассказывать про «европейскую солидарность». Мы видели уже эту солидарность, когда делили Чехию с поляками и как делили Югославию с албанцами. Спасибо.

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