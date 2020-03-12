Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России

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12.03.2020, 17:28, Новости дня

Индонезия отказалась от планов по закупке у РФ 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов, пишут СМИ.

Такое решение власти Индонезии приняли под давлением США, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В ноябре 2019 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что РФ по контракту от 2018 года должна поставить Индонезии 11 самолетов Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов.



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