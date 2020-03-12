Мнение: Имидж онегиных

12.03.2020, 17:16, Разное

Я несколько раз писала про ошибки мужского имиджа, но касалась, в основном, самых серьезных проблем.

Очень плохая гигиена, большой лишний вес или крайний его недостаток, сутулость – это то, что делает мужчину фрустрантом в любви, сексе и даже семье, не давая ему жениться или быстро приводя к дефолту и разводу. Чем-то очень значительным ему придется компенсировать свою отталкивающую внешность, он должен быть богачом или гением, чтобы женщины ему симпатизировали.

Некоторые то и дело размышляют в моей ленте, может ли рыбак (или рыбачка) компенсировать плохой имидж.

Может, если, например, серьезная болезнь испортила ему некогда хороший имидж. Но если рыбак здоров, он не запустит свой имидж до плохого. Это нужно не видеть себя со стороны вообще, чтобы иметь совсем плохой имидж, нужно либо презирать свою персону, либо носить огромную корону, чтобы быть здоровым человеком, но иметь большой лишний вес или сильную сутулость.

И особенно это касается мужчин. Мужчина должен производить впечатление человека физически сильного и ловкого, куда более сильного и ловкого, чем женщина. В физическом превосходстве (и способности физически защищать) – суть мужского пола и гендера. Мужские половые гормоны обеспечивают такую разницу. И если мужчина нивелирует эту разницу из-за тупости и лени, если он выглядит намного более рыхлым, слабым и ленивым, чем средняя женщина, вокруг такого мужчины будет образовываться социальный кокон – отчуждение, отвращение, антипатия, не только со стороны женщин, но и мужчин. И это здоровые процессы, поскольку социум всегда регулирует полезные и вредные качества, поскольку основной социальный механизм – это копирование индивидами всего, что поощряется социумом.

Что вызывает симпатию большинства, то и копируется, а то, что вызывает антипатию, избегается, отчуждается.

Но теперь я хочу написать о менее очевидных недостатках мужского имиджа. То, что нельзя быть безобразно толстым и грязным, все и так понимают, а вот чем очень хороший имидж отличается от терпимого понимают далеко не все. Что делает мужчину не просто неуродливым, а по-настоящему привлекательным?

После того, как мужчина привел свое тело в адекватное состояние, распрямил спину, подкачал плечи и грудь, избавился от большого живота и подтянул ягодицы, встает вопрос о том, что он должен на себя надевать.

Этот вопрос можно ставить и раньше, но на ужасной фигуре плохо смотрится все. А вот когда фигура уже нормальная, одежда начинает иметь принципиальное значение. Одежда может превратить в уродца мужчину с очень хорошей фигурой или сделать красивым мужчину со средней фигурой.

В названии я упомянула онегиных, потому что именно у онегиных с имиджем часто возникают проблемы. И вот почему.

В силу онежьей фрустрации онегины, особенно рапаны и рыбы, совсем не чувствуют, что такое сексапил.

Секс для них область не только туманная, но еще и узкоформатная. Большинство онегиных считают, что секс – это нечто, что происходит между двумя людьми, когда они оказались в темноте на одной кровати. Вот здесь начинается секс и там же он заканчивается. Вне постели никакого секса нет и сексапил не нужен.

К сожалению для онегиных, хорошего имиджа без сексапила не может быть.

Правда это слово означает совсем не то, как его понимают многие онегины и рапунцели. Одеться сексапильно – это не значит оголить бедра или открыть грудь, не значит обтянуть задницу или надеть что-то прозрачное. Из-за того, что онегины и рапунцели понимают секс как нечто-в-кровати, им с одной стороны неловко тащить этот самый секс в обычную жизнь, а с другой стороны, если они решают все-таки стать сексапильными, они одеваются так, что всем неловко на это смотреть.

Один онегин, решив одеться сексапильно, нарядится в кофточку, напоминающую женскую и цветастые брючки. Другой онегин, когда решит сделать сексапильное фото, сфотографируется в трусах. Вот так примерно онегины понимают сексапил, и неудивительно, что они краснеют, когда об этом заходит речь. От такого покраснеет кто угодно. Даже казанове может стать не по себе.

И вот, приходя через такие метания к выводу, что сексапилу в обычной жизни не место, онегины совершенно его игнорируют, подбирая деловой костюм или одежду для досуга. Они руководствуются двумя представлениями:

– комфорт

– мода

Оба представления совместить почти ни у кого не получается, поэтому выбирают либо то, либо это.

В результате получается два варианта.

Либо онегин наряжен во что-то бесформенное, немаркое (как они понимают комфорт), либо он похож на веселого клоуна (как они понимают моду).

Состоятельные онегины часто выбирают третий путь – выглядеть респектабельно. Но в этом случае они покупают в дорогих магазинах полный комплект, им подбирают все консультанты, и выглядят такие онегины нормально, похоже на всех остальных онегиных своего круга.

Но мы будем говорить о тех онегиных, которые сами выбирают себе одежду.

Чаще всего онегины боятся сами одеваться по моде, чувствуя, что совсем ничего в этом не понимают, не имеют совсем никаких ориентиров. Они привлекают к этому своих девушек или подруг, а если есть жены, то жен.

Сложно сказать, почему, но девушки и жены онегиных, как правило, наряжают их так, будто ставят целью – отпугнуть всех возможных соперниц.

Особенно плохи дела, если девушка онегина любит моду. Она оденет его так, будто он – ее подружка. У него будут веселые носки, легкомысленные шарфики, дурацкие шапочки, узкие кофточки.

Вероятно это связано со слиянием и сексуальным дефолтом, девушка (и жена) уже не видит в своем онегине мужчину, она видит в нем своего песика и выражает так свою нежность, любовно подчеркивая его пузико и торчащие ушки.

Если вы онегин, а ваша девушка называет вас смешными нежными кличками, никогда не доверяйте ей свой гардероб.

Вы станете похожи на ее мопса, а на мужчину будете похожи еще меньше, чем были до сих пор.

Ну а без девушек онегины чаще всего выбирают комфорт. И это что-то не стесняющее движение, то, что не мнется, и то, что можно пореже стирать. Изредка среди этого вдруг появляется что-то яркое и глупое, но это когда онегину вдруг кажется, что он выглядит слишком скучным.

Что такое сексапил в мужском имидже?

Это не что-то-для-секса, а то что создает сексуальную привлекательность. Те самые флюиды и тот самый флер, которые создают притяжение.

Самое главное для сексапила – это подчеркнуть и обозначить гендерную разницу. Гендерная разница в имидже – традиционная вещь, она базируется на разнице первичных и вторичных половых признаков, на сексуальной разнице мужчин и женщин.

Одежда должна зрительно достраивать все маскулинные линии – расширять плечи и грудь, сужать бедра, делать силуэт как можно менее феминным. Нижняя часть вашего тела должна выглядеть подвижной, а верхняя более массивной.

Не наряжайтесь в то, что делает ваши плечи узкими, даже если вам кажется, что в целом это вас стройнит, вы не женщина, чтобы жертвовать силой ради стройности. Избегайте обтягивать ягодицы и живот, если на них есть лишний жир. Одежду в облипку можно позволить себе, только имея хороший рельеф.

Эта простая мысль ускользает от онегиных, потому что когда они смотрят на себя в зеркало, они не видят себя в контексте мужского пола, они смотрят на себя как на человека-вообще. Человек-вообще может выглядеть как произведение абстракциониста, быть забавным и странным, быть слишком вытянутыми или расширенным, иметь укороченную нижнюю часть или необычную форму тела, а мужчина – нет. Мужчина должен выглядеть как нормальный, здоровый самец, красивое животное мужского пола, вот что такое сексапил. Это очень простая вещь, проще некуда, это набор внешних характеристик, которые показывают ваш потенциал, ваш стабильный хороший аппетит (без голода и без пресыщения) и ваши нормальные, не извращенные вкусы (без причуд и странностей). Помните разбор заданий последнего теста про ресурс секса? Секс – аналог пищевых привычек, для него важен хороший аппетит и нормальные вкусы. Как хороший аппетит говорит о здоровье пищеварительной системы, так сексапил сигнализирует о мужском здоровье, не только физическом, но и психологическом, о запасе сексуальной и другой энергии. Поэтому одежда должна подчеркивать сексапил, а не наоборот.

Посмотрите на свой наряд взглядом своей Анимы, некой собирательной женщины. Возникнет ли у нее желание? Или наоборот пропадет, как только она увидит ваш веселый шарфик, смешные ботинки, ваш свитерок, заканчивающийся на вашем пузе?

Если имидж у вас так себе, а что такое сексапил вам не понятно, избегайте слишком модных вещей, придерживайтесь более консервативного стиля, вы не сможете вписать авангардные вещи в нормальный стиль, вы будете похожи на непойми-кого. Это, кстати, общий принцип для всего – не разбираешься, придерживайся традиций, консервативных правил, Выскочка будет дорого стоить.

Кроме 1) подчеркнутой гендерной разницы, есть еще несколько критериев сексапила в имидже.

2) раскованность

3) энергичность

То и другое относится к спонтанности, но не всякая спонтанность сексапильна.

Некоторым кажется, что надевать смешные шапочки и комичную обувь – это тоже демонстрация спонтанности, но это детская спонтанность, она анти-сексапильна для мужчины: она беспола, беспомощна и невинна.

Показать мужскую взрослую спонтанность – это продемонстрировать свою силу и запас сексуальной активности. Нечто противоположное детской спонтанности.

Раскованность в имидже – это когда одежда сидит на вас так, что не стесняет ваших движений, но и не болтается на вас.

Если пиджак идет складками или рубашка вам так тесна, что может треснуть, вы выглядите физически зажатым. Но если на вас балахон, создается ощущение, что вы скрываете свое тело, и тоже выглядите зажатым, психологически. Вы должны быть раскованы физически и раскованы психологически, но и собраны тоже. Раскованы внутри границы, но собраны в эти границы. Границы зависят в первую очередь от контекста. Поэтому деловой костюм в офисе – вполне раскованно, а на досуге может выглядеть зажато.

Одежда – это границы. Она не должна быть слишком крикливой и раздражающей, но и быть слишком невнятной, блеклой не должна. Как при общении ни уходить в себя нельзя, ни лезть в чужие границы, так и в имидже надо точно занимать пространство своей территории. Территория для одежды зависит от вашей фигуры, пола, возраста и от ситуации, от вашего места в ней. Попробуйте смотреть на одежду с точки зрения границ: реализовывать себя смело, но в границах, учитывая все условия, контекст и свое место. Смело – это значит не бояться подчеркнуть и выразить свои достоинства и возможности. В границах – это значит не путая свои достоинства и недостатки, свои возможности и свою нужду.

Подчеркнуть свою энергичность (запас энергии) можно через цвета одежды, расцветку и аксессуары. Но выбирая яркий цвет, помните про границы, цвет не должен подчеркивать ваш нездоровый оттенок лица или лишний вес или желтые зубы. Цвет может подчеркивать ваши голубые или карие глаза, вашу смуглую или светлую кожу, оттенок ваших волос. Аксессуары – то же самое. Красивую кисть можно подчеркнуть браслетом, длинные пальцы – большим кольцом, сильную шею бусами, красивое ухо рядом с красивой скулой серьгой. Если вы украшаете себя, не обращая внимание, что подчеркиваете недостатки (или считаете такие “изюминки” достоинствами), это говорит о том, что вы не видите себя со стороны. В сексапиле нет никаких изюминок, в нем все традиционно. Изюминки есть где угодно, но секс – коллективный ресурс, гендер и пол – коллективные понятия, не идивидуальные, и изюминки тут не нужны.

Для хорошего имиджа самое главное уметь смотреть на себя со стороны, адекватно, без короны Сокровища и без короны равенства, реалистично, усредненным взглядом.

Смотреть на себя глазами женщин-вообще (не залезая в голову конкретной женщины) – это возможность сделать свой имидж сексапильным.

Чтобы найти в бессознательном лесу свою Аниму и приманить ее, необходимо сделать три шага:

1) снять корону Сокровища, осознать себя одним из целого ряда мужчин, где есть моложе и старше, размерами больше и меньше, с разными чертами.

После этого онегиных обычно охватывает ужас и отвращение к конкуренции (с толпой), они ищут ближайшие заросли зеленого винограда, поэтому второй шаг:

2) сжечь зеленый виноград и осознать, что вам хочется стать привлекательным мужчиной.

Именно привлекательным вообще, для всех женщин, а не для абстрактной одной, верной соратницы, жены и хорошего человека. Жене вы будете любимым и самым родным, а просто привлекательным надо хотеть быть вообще, для всех. Иначе имидж не подключить.

После этого онегина может охватить уныние и руки опустятся от невозможности конкурировать с сексуальными мачо.

И здесь нужно сделать третий шаг:

3) поправить локус контроля и согласиться с тем, что, как бы оно ни было, работать над имиджем надо и надо вам, что при работе ваш имидж обязательно станет лучше, а насколько лучше, – другой вопрос, и это станет понятно в процессе, а пока не важно.

Если сделать три эти шага, Анима сама вас найдет и будет помогать вам. Потому что при готовности к честной самооценке и работе над собой, вы начинаете пользоваться социальным преимуществом человека – способностью оценить себя с любой стороны объективно. И женским взглядом тоже, так же как и мужским.

Это преимущество человек получил в процессе эволюции, поскольку и сознание, и мышление, и самооценка человека формировались в социуме, и человек, снимая корону и поправляя локус, видит себя так, как видят его другие. Это встроенная функция и со временем вы обязательно в этом убедитесь, если не убедились до сих пор.

Работаете над имиджем, онегины? А КСЖ?

Девушки, а вы не мешаете своим мужьям и партнерам одеваться привлекательно? Можете отрефлексировать свое влияние?