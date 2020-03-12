CD Projekt Group может выпустить игру по мотивам «Ведьмака» после релиза Cyberpunk 2077

12.03.2020, 17:07, Разное

Следующей игрой компании CD Projekt Group может оказаться новый «Ведьмак». Глава фирмы Адам Кичиньский не исключил это во время общения с журналистами издания Stooq.

На сегодняшний момент студия уже имеет «относительную ясную концепцию» нового проекта. Название не уточняется, но полноценно ее сотрудники станут трудиться над ним только после выхода Cyberpunk 2077, при этом основная часть подчиненных Кичиньского станет работать над многопользовательским режимом для вышеуказанного проекта, еще одна группа работников будет создавать однопользовательский режим, а другая займется новым проектом.

Польская компания CD Projekt Group собирается активнее работать над двумя вселенными: Cyberpunk и «Ведьмак». Журналисты посчитали, что новой игрой станет именно следующая The Witcher, а одновременное создание контента для Cyberpunk 2077 и разработка его сиквела маловероятна.

В начале нынешнего года CD Projekt RED заявила о переносе премьеры данной игры на сентябрь, хотя первоначально планировалось презентовать ее в апреле. Компания закончила работу над этим проектом, но предстоит «полировка». Инсайдеры считают, что в действительности у студии возникли сложности с «полировкой».

CD Projekt RED работает на рынке с 2002 года. На момент основания в штате имелось не больше десятка сотрудников, но позже их количество увеличилось. Осенью 2018 года представители автора «Ведьмака» Анджея Сапковского потребовали от студии 6% гонорара, пообещав передать дело в суд. Первоначально писатель не хотел брать деньги за продажи игр, считая их нерентабельными.