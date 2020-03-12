В США из-за коронавируса закрыли Конгресс

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12.03.2020, 16:59, Новости дня

Конгресс США закрывается до 1 апреля для предотвращения распространения коронавируса.

Как говорится в совместном письменном заявлении приставов Сената и Палаты представителей Конгресса, эти чрезвычайные меры начнут действовать в четверг с 17.00 по времени восточного побережья США (00.00 пятницы мск).

При этом американские законодатели, сотрудники аппарата Конгресса, журналисты и официальные делегации сохранят доступ к Капитолию и всем другим зданиям Сената и Палаты представителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне и в столичном округе Колумбия ввели режим ЧС из-за коронавируса.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Между тем в Китае в четверг официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний».



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