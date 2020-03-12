Академик РАН счел панику опаснее самого коронавируса

12.03.2020, 16:59, Новости дня

Паника вокруг ситуации с распространением коронавируса COVID-19 хуже самого заболевания, сообщил известный пульмонолог, академик Российской академии наук (РАН) Александр Чучалин.

«В ситуации, в которой мы находимся, самое страшное не столько коронавирус, а сколько паника и непродуманные действия людей. Создавать и поддерживать паническую ситуацию в обществе – это резко усугублять ситуацию в целом», – передает его слова «Интерфакс».

Он заметил, что число смертельных исходов из-за вируса, на самом деле, не очень большое. При этом, отметил Чучалин, в отличие от РФ панические настроения наблюдаются в Италии.

«Действительно, у них паника, никто ничего понять не может, в больницах непонятно принимают или нет, все операции отложены. Взять ситуацию в Англии – приблизительно такая ситуация», – сказал он, отметив, что в Москве и в целом в РФ здравоохранение работает спокойно.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в создании паники из-за коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что паника вокруг распространения коронавирусной инфекции раздута. По ее словам, принимаемые меры были бы аналогичными при существовании угрозы эпидемии гриппа, а не COVID-19.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.