Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Азербайджане

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12.03.2020, 16:59, Новости дня

От коронавируса скончалась гражданка Азербайджана, это первый случай смерти от Covid-2019 в этой стране, сообщили в оперативном штабе при правительстве Азербайджана.

«Это гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин. У нее был выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Была помещена на карантин, но её жизнь спасти не удалось», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

В стране заражены 15 человек, один из них – россиянин.

Ранее Азербайджан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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