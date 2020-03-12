Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

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12.03.2020, 16:59, Новости дня

В ОАЭ выявлены 11 новых случаев заражения коронавирусом, заболевание обнаружено в том числе у одного гражданина России, сообщило министерство здравоохранения и профилактики.

Общее число случаев заражения коронавирусом в ОАЭ составило 85 человек, число заразившихся россиян достигло четырех, информирует РИА «Новости».

«В ОАЭ зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших до сегодняшнего дня составило 85 человек. Среди заболевших новым коронавирусом есть один россиянин. Все они помещены в карантин, находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение», – цитирует сообщение минздрава эмиратское агентство новостей WAM.

Ранее коронавирус был выявлен в Эмиратах у трех граждан России. Заболевшие – члены команды велогонщиков, прибывших в страну для участия в гонке «Тур ОАЭ».



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