В детском саду под Москвой воспитательница избила ребенка

12.03.2020, 16:31, Разное

В одном из детских садов Одинцово воспитательница применила физическую силу к ребенку. В правоохранительные органы обратились родители четырехлетнего малыша.

По данным сайта “Комсомольская правда”, девочка рассказала маме и папе, что во время тихого часа ее избила воспитательница за то, что она не хотела ложиться спать. По факту случившегося проводится проверка.