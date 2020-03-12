 

Госдума приняла закон о сделке по акциям Сбербанка

12.03.2020, 16:30, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о покупке правительством у Центробанка акций Сбербанка.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, кроме положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу, передает ТАСС.

Документ разработан правительством в связи с планируемым приобретением доли Центробанка в капитале Сбербанка, а также в увязке с законопроектом «О перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций Сбербанка России».

Проект закона предполагает поэтапный выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка. Стоимость покупки – 2,5 трлн рублей. В первом чтении законопроект был одобрен 4 марта.

Ранее сообщалось, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.



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