Госдума приняла закон о сделке по акциям Сбербанка
12.03.2020, 16:30, Новости дня
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о покупке правительством у Центробанка акций Сбербанка.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, кроме положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу, передает ТАСС.
Документ разработан правительством в связи с планируемым приобретением доли Центробанка в капитале Сбербанка, а также в увязке с законопроектом «О перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций Сбербанка России».
Проект закона предполагает поэтапный выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка. Стоимость покупки – 2,5 трлн рублей. В первом чтении законопроект был одобрен 4 марта.
Ранее сообщалось, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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