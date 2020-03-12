 

Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

12.03.2020, 16:30, Новости дня

Сторонники так называемой православной церкви Украины срезали замки на Свято-Покровском храме канонической украинской православной церкви в селе Будераж Ровенской области и завладели им, сообщили в Центре информации УПЦ.

 «Сегодня наши люди увидели суету у дверей храма и попытались помешать общине ПЦУ срезать замки, даже выключили электричество, чтоб невозможно было подключить електроболгарку. Но это ничего не дало, потому что люди с ПЦУ хорошо подготовились и принесли автономную станцию, с помощью которой присоединилы электроприбор к сети и срезал замки », – приводятся в сообщении центра в Facebook слова клирика Ровенской епархии УПЦ, протоиерея Василия Начева,.

Прихожане вызвали на место происшествия полицию, однако правоохранительные органы ничего не сделали, чтобы урегулировать конфликт, сказано в сообщении

По данным Центра информации УПЦ, в середине храма находятся люди из общины ПЦУ и удерживают его, их охраняет полиция. Верующие УПЦ призывают власти разобраться с ситуацией, так как была предварительная договоренность не открывать церковь до решения суда.

Сторонники так называемой ПЦУ уже дважды – 25 января 2020 года и 19 октября 2019 года – срезали замки на этом храме, который был закрыт до урегулирования конфликта в суде.

Ранее сторонники ПЦУ попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области под предлогом проведения церемонии похорон.



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