 

В Чехии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

12.03.2020, 16:30, Новости дня

Из-за распространения коронавируса в Чехии введено чрезвычайное положение, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«В Чехии водится чрезвычайное положение с 14.00 по центральноевропейскому времени (16.00 мск). Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе в Чехии ввели штрафы в 130 тыс. долларов за нарушение карантина.



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