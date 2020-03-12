Фондовые индексы России, США и Франции рухнули на фоне ситуации с коронавирусом

12.03.2020, 16:30, Новости дня

Впервые с декабря 2018 года индекс Мосбиржи на торгах рухнул ниже 2300 пунктов. Падают также индексы в США и Франции.

Индекс Мосбиржи опустился на 8,3% – до 2286,3 пункта. Индекс РТС упал на 11,77%, до 958,3 пункта, передает ТАСС.

Одновременно падают американские фондовые биржи – почти на 7% на фоне запрета на въезд в страну из Европы, передает РИА «Новости».

По состоянию на 16.33 мск индекс Dow Jones снижался на 6,88%, индекс NASDAQ – на 6,72%, индекс S&P 500 – на 6,74%.

Торги на американских фондовых рынках было решено приостановить после падения на 7-8%. Это произошло спустя пять минут после их открытия.

Кроме того, главный фондовый индекс Франции CAC-40 упал более чем на 10% с начала торгов после объявления мер Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые направлены на снижение влияния рисков распространения коронавируса.

Первый резкий спад произошел в 13.53 по местному времени (15.53 мск), индекс CAC-40 тогда опустился на 8,63%, в 14.42 индекс опустился до 4115,09 (-10,74%).

Ранее сообщалось, что индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.

Индексы в США обвалились в связи с тем, что американский президент Дональд Трамп с пятницы ввел запрет на въезд из Европы сроком на 30 дней. Исключением стала Великобритания.

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказалось неожиданным для Европы.