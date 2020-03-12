Ученые исследовали янтарь с черепом самого маленького птицеподобного динозавра

12.03.2020, 16:30, Разное

Палеонтологи обнаружили в янтаре хорошо сохранившийся череп одного из самых маленьких в мире динозавров. По словам исследователей, внешне существо выглядит так, словно «оно умерло только вчера».

Несмотря на миниатюрные размеры, длина черепа динозавра Oculudentavis khaungraae (в переводе «птица с зубным глазом») составляет только два дюйма, а вес его не превышает нескольких грамм, существо являлось хищником. Данная особь погибла примерно 99 млн лет назад, охотился древний ящер в основном на территории современной Мьянмы.

Ученые отмечают, что этот вид крошечных динозавров имеет множество схожих черт с птицами, основной из которых являются его крылья. Смерть существа произошла из-за капли липкой древесной смолы, упавшей ему на голову и сохранившей его тело на многие миллионы лет в янтаре.