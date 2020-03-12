 

Мэра Барселоны поместили под карантин

12.03.2020, 16:28, Новости дня

Мэра Барселоны Аду Колау поместили под домашний карантин из-за риска заражения коронавирусом, чиновница будет работать в дистанционном режиме, сообщил советник по вопросам здравоохранения мэрии Барселоны Хемму Тарафу.

В мэрии Барселоны выявили пять случаев заражения коронавирусом, еще 145 человек находятся в карантине, в их числе – мэр и пять советников, уточнила Тарафа, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Diario.

При этом у изолированных не наблюдаются симптомы коронавируса, или они незначительны.

Тарафа призвала жителей города работать удаленно и избегать передвижений по городу без крайней необходимости.

В субботу в Барселоне приостановят работу муниципальные центры управления, общественные центры, районные, подростковые и детские учреждения, спорткомплексы, библиотеки, школы и консерватория.

По данным испанского минздрава, в стране заболели коронавирусом 3 тыс. человек, 84 из них умерли.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

В Китае в четверг официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Обнаружена новая польза черной смородины

10.03 / Монголия ограничила въезд из-за коронавируса

27.02 / У двоих фигурантов “дел Хизб ут-Тахрир” ухудшилось состояние здоровья в СИЗО – адвокат

04.03 / Эксперты рассказали, как ИИ может помочь в лечении проблем со сном

13.01 / Исторический музей в Одессе ограбили дважды за выходные

06.03 / Нардеп Волошин контактировал с заразившимся коронавирусом французским депутатом Рейтцером

15.02 / В мире: Украина настраивает Румынию против России

12.02 / В Хабаровске задержали резавшего женщин “маньяка”

04.02 / “Лез целоваться”, “трогал промежность”. Создателя шоу Victoriaʼs Secret Эда Разека обвинили в домогательствах и женоненавистничестве

19.02 / В Воронежской области под угрозой пожаров окажутся 99 населенных пунктов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика