Мэра Барселоны поместили под карантин

12.03.2020, 16:28, Новости дня

Мэра Барселоны Аду Колау поместили под домашний карантин из-за риска заражения коронавирусом, чиновница будет работать в дистанционном режиме, сообщил советник по вопросам здравоохранения мэрии Барселоны Хемму Тарафу.

В мэрии Барселоны выявили пять случаев заражения коронавирусом, еще 145 человек находятся в карантине, в их числе – мэр и пять советников, уточнила Тарафа, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Diario.

При этом у изолированных не наблюдаются симптомы коронавируса, или они незначительны.

Тарафа призвала жителей города работать удаленно и избегать передвижений по городу без крайней необходимости.

В субботу в Барселоне приостановят работу муниципальные центры управления, общественные центры, районные, подростковые и детские учреждения, спорткомплексы, библиотеки, школы и консерватория.

По данным испанского минздрава, в стране заболели коронавирусом 3 тыс. человек, 84 из них умерли.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

В Китае в четверг официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний».