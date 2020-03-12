Госдума одобрила ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

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12.03.2020, 16:28, Новости дня

Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что голосование должно пройти максимально прозрачно.

Инициативой предлагается дополнить ряд статей УК, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы, отмечал Крашенинников, передает РИА «Новости».

Также Госдума приняла во втором чтении проект об административной ответственности за подобные нарушения. Инициативой предлагается распространить действие ряда статей КоАП о штрафах за нарушения в ходе выборов и на нарушения при проведении общероссийского голосования. Согласно инициативе, в зависимости от степени тяжести правонарушения предлагается наказание в виде штрафов от 300 рублей до 50 тыс. рублей.

В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для РФ процедура – общероссийское голосование.

Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса.

Ранее Путин выразил надежду, что голосование пройдет достойно, с высокими стандартами и чистотой. Общественная палата будет осуществлять контроль за проведением голосования.



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