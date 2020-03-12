Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

12.03.2020, 16:28, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Главы государств с удовлетворением отметили снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Президенты также подтвердили важность продолжения плотной совместной работы по линии министерств обороны РФ и Турции для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки.

«Условлено и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты», – говорится в сообщении.

В четверг российский МИД сообщил, что в Идлибе в целом соблюдается режим прекращения огня.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские и турецкие военные специалисты на переговорах в Анкаре по сирийскому Идлибу в значительной степени достигли консенсуса.