Петербургский университет запретил студентам и сотрудникам объятия и поцелуи из-за вируса

12.03.2020, 16:28, Новости дня

Негосударственный Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) запретил учащимся и сотрудникам поцелуи, рукопожатия и объятия в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с потенциально опасной для жизни и здоровья граждан эпидемиологической ситуацией в стране Университет вводит запрет обучающимся и сотрудникам на физические социальные взаимодействия (приветственные рукопожатия, объятия, поцелуи)», – говорится в сообщении на сайте вуза.

Нарушение этого приказа будет рассматриваться как грубый дисциплинарный проступок.

Напомним, в основном COVID-19 поражает старых и больных людей. Для того, чтобы минимизировать риск заражения, необходимо соблюдать элементарные меры профилактики: поддерживать чистоту рук и поверхностей, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, сократить пребывание в местах скопления людей.

На портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.