 

Петербургский университет запретил студентам и сотрудникам объятия и поцелуи из-за вируса

12.03.2020, 16:28, Новости дня

Негосударственный Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) запретил учащимся и сотрудникам поцелуи, рукопожатия и объятия в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с потенциально опасной для жизни и здоровья граждан эпидемиологической ситуацией в стране Университет вводит запрет обучающимся и сотрудникам на физические социальные взаимодействия (приветственные рукопожатия, объятия, поцелуи)», – говорится в сообщении на сайте вуза.

Нарушение этого приказа будет рассматриваться как грубый дисциплинарный проступок. 

Напомним, в основном COVID-19 поражает старых и больных людей.  Для того, чтобы минимизировать риск заражения, необходимо соблюдать элементарные меры профилактики: поддерживать чистоту рук и поверхностей, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, сократить пребывание в местах скопления людей.

На портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Родители в Челябинске потребовали запретить концерт Элджея

18.01 / Московские полицейские приняли роды в патрульной машине

27.02 / Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

28.12 / Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

21.01 / Синоптик рассказал о прогнозе аномальных снегопадов и холодов в Москве

26.02 / Подростки, подозреваемые в подготовке массового убийства в школе, арестованы

05.03 / Неуловимый Джо. Как Байден стал основным кандидатом от демократов в президенты США

06.02 / Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова записала видео после попытки суицида

21.02 / Путин объяснил, зачем Россию и Украину «растаскивают»

17.02 / Посольство назвало сведения о задержанном в Швейцарии «российском агенте» фейком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика