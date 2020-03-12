МИД высказался о ходе судебного разбирательства по делу MH17

12.03.2020, 16:28, Новости дня

Прокуратура Голландии требует от суда по делу рейса MH17 формального утверждения навязываемой версии произошедшего, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь, когда первые слушания состоялись, подтвердилась обоснованность наших оценок, несмотря на то, что суд в эти дни занимался рассмотрением таких процессуальных вопросов, в том числе графика, порядка заседаний, явки участников, такой ажиотаж вокруг процесса не только не спадал, но и продолжал подпитываться целым рядом западных политиков, следователей, прокуроров и так далее», –сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, обвинение ведет себя «бесцеремонно», оно открыто форсирует рассмотрение дела и требует от суда «поскорее формально санкционировать навязываемую единственную версию произошедшего».

Дипломат напомнила, что прокуроры на этом этапе начали цитировать анонимных свидетелей, а общественность начали запугивать «триллерами на тему деятельности российских спецслужб».

Российские ведомства, по версии обвинения, якобы пытаются установить личности свидетелей, запугать их, помешать установлению истинной картины трагедии, отметила Захарова.

«Хотела бы напомнить, что РФ не является участником судебного процесса. Более того, утверждения о причастности нашей страны к катастрофе не имеют под собой никаких оснований и базируются на сомнительных источниках», – заключила Захарова.

Во вторник судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года были отложены до понедельника 23 марта.

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Прокурор утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из РФ «Буком». При этом к делу могут приобщить материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing.

Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.