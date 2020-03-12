Названа стоимость нового универсала Audi RS6 Avant
12.03.2020, 16:18, Новости дня
Сегодня стало известно о скором поступлении в продажу в США обновленного универсала Audi RS6 Avant.
Приобрести роскошный немецкий автомобиль станет возможным по цене от 110 тысяч долларов. В эту цену входит 4-литровый турбированный двигатель, который выдает 590 л.с. мощности. В свою очередь, новинка также предусматривает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Автомобиль обладает адаптивной пневмоподвеской, а также несколькими режимами настройки мотора.
Известно, что новая модель имеет активный дифференциал. При таких характеристиках разгон до 100 км в час составит 3,5 секунд, а предельная скорость универсала Audi RS6 Avant равна 305 км в час. Производитель анонсировал скорый выход юбилейной спецверсии под названием Nogaro 25th Anniversary.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет