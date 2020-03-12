Недорогой седан Baojun RC-5 показали на официальных фото

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12.03.2020, 16:18, Новости дня

Автомобильные гиганты GM и SAIC готовят к выпуску новый недорогой седан, который получит название Baojun RC-5.

В свою очередь, пользователям уже доступны официальные снимки данной модели, которая выполнена на продвинутой платформе. За счет примененных опций автомобиль сможет составить серьезную конкуренцию для Volkswagen Jetta и Kia Cerato. Под капотом установили 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 147 л.с. мощности.

Кроме того, новинка обладает механической трансмиссией и вариатором в разных комплектациях. При таких характеристиках средний расход топлива данного автомобиля достигает 6,2 литров. Более того, седан Baojun RC-5 получил систему курсовой устойчивости, а также передовые системы безопасности, включая ассистента парковки.



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