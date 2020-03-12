Компания Great Wall работает над кроссовером WEY VV7 GT Pro

12.03.2020, 16:18, Новости дня

Китайская компания Great Wall анонсировала выход в продажу нового премиального кроссовера под названием WEY VV7 GT Pro.

Данный автомобиль получит достаточно современный и агрессивный дизайн, выраженный в обвесах и расширенных опциях. Вместе с тем новинка обладает привлекательными бамперами, расширенными колесными арками, новой выхлопной системой и крупными колесными дисками на 20 дюймов. Кроме того, под капотом автомобиля WEY VV7 GT Pro установили 2-литровый тубированный мотор на 227 л.с. мощности.

Во всех комплектациях внедрена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Новый кроссовер WEY VV7 GT Pro получил также систему полного привода. В салоне предусмотрели новые материалы отделки, усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также современный руль. Автомобиль буквально насыщен передовыми системами безопасности.