 

“Наше преимущество – не нефть, не газ, а Путин”. Спикер Госдумы призвал защитить президента и Валентину Терешкову

12.03.2020, 16:05, Новости дня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев защитить Владимира Путина, которого назвал “преимуществом” России.

“Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наше преимущество. Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене, наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить”, – сказал Володин. 

Володин также призвал защитить депутата Валентину Терешкову от критики, которой она подверглась из-за внесения поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина, пишет “Интерфакс”.

“Атаки, которые идут сегодня на Терешкову, – это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее”, – заявил Володин. 

Критику поправок Володин объявил “ложью, которая идет из-за рубежа, чтобы нашу страну разрушить”, и заявил, что нужно сделать все, чтобы “защитить правду”.

10 марта депутат Госдумы от “Единой России” Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправки, снимающие ограничения по числу президентских сроков. Законопроект о поправках, в котором фигурировало и предложение Терешковой, одобрили Дума и Совет Федерации. Если эта поправка будет одобрена Конституционным судом, она позволит Путину остаться у власти до 2036 года.

Ранее Валентина Терешкова объявила, что внести поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина ее просили “обычные люди”, а те, кто критикует ее предложение, не любят Россию.

“Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить”, – ответила депутат на вопрос о том, как она относится к критике ее поправки.

 



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