Путин назвал российских бизнесменов «жуликами по определению»

12.03.2020, 16:04, Новости дня

Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о том, как он воспринимает российский бизнес. В ответ на реплику интервьюера о том, что создается впечатление, что президент считает бизнесменов "жуликами по определению", Путин заявил, что "под этим есть определенные основания".

Президент объяснил, что "весь так называемый малый бизнес в нулевые годы у нас был связан с торговлей", в то время как во многих странах "с так называемой развитой рыночной экономикой" малый бизнес играет большую роль в производстве: "Мы пытаемся делать то, что сейчас есть в странах с развитой рыночной экономикой: возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают интересы этих компаний".

Сейчас, по словам Путина, государство заставляет крупные компании обеспечивать заказ для малых предприятий. Все это меняет структуру малого бизнеса: теперь, по мнению президента, это "не только какие-то там киоски и палатки, не только торговля, купил подешевле – продал подороже, теперь есть уже и научный, высокотехнологичный малый бизнес". На вопрос интервьюера, правильно ли он понял, что "торгаш – жулик", Путин заявил, что в сознании народа – да. При этом Путин уточнил, что и он "часть этого народа": "Поэтому, если по-честному сказать, ну так… Мы все так думаем".

Высказывания Путина об экономике комментируют в сетях.

Алексей Навальный пишет:

"человек 20 лет во главе страны работает, а у него взгляды на экономику как у майора ОБХСС из 1982 года.

И даже хуже. Майора ничему в школе милиции не научили, а этот — видный монетарист. Кудрин, Кузьминов и Мау его научили. Инфляцию таргетирует. В каждом интервью про «макроэкономическую стабильность».

Но поскреби Милтона Фридмана на любом единороссе и проявятся товарищи зайков, слюньков, воротников и другие официальные лица.

Торговля-шмарговля. Палатки-шмалатки. Ларьки там всякие.

Бизнес — это когда есть Роснефть и вокруг «сотни маленьких предприятий». Ну то есть это как дядька подходит в Тайланде в массаж с рыбками, ноги опускает в аквариум, а они — такие шустрые крохотулечки — чего-то там грызут с ног этих. И мужику приятно, и рыбкам еда.

Вот так же положено с И.И. Сечиным и всей остальной страной. Только желательно без торгашей. Если кооперативы, то пусть будут научно-производственные. Или инновационные. Это лучше, чем торгаши с киосками своими".

В интервью ТАСС Путин также назвал "жуликом" экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского: "Их компания замешана не только на жульнических операциях, а в убийстве. В этом проблема. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны".

Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение по обвинению в двух убийствах, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Своей вины он не признал.

ЕСПЧ дважды – в 2012-м и в 2017 годах – констатировал, что в ходе судебных процессов по делам Пичугина в Мосгорсуде была нарушена статья 6 Европейской конвенции о праве на справедливое правосудие. В связи с этим ЕСПЧ указывал на необходимость проведения в отношении него нового – справедливого – судебного разбирательства. Но Россия отказалась это делать.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании "ЮКОС". Истцами по делу выступают три офшорные структуры – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited. Они владели 70 процентами ЮКОСа и потеряли деньги при его банкротстве.

Компенсацию компаниям в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики.