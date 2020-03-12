В Украине – трехнедельный карантин для противодействия COVID-19

12.03.2020, 16:04, Новости дня

Украина с 12 марта вводит трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на своем заседании 11 марта, сообщает Правительственный портал.

«Кабинетом министров Украины принято решение ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие двухсот и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей», – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга 11 марта сказал, что правительство выделило из государственного резерва «сто миллионов гривен (около четырех миллионов долларов – Т.Б.) для закупки средств индивидуальной защиты для обеспечения текущих потребностей для всех организаций».

«Шаг номер один – это введение карантина с завтрашнего дня в детских, средних и высших учебных заведениях», – заявил Денис Шмыгаль.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту «Борисполь».

Как сообщает 12 марта Украинская служба «Радио Свобода», в правительстве начинают подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая. Об этом сообщил прессе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры начинают подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Посольству Украины известно о 41 гражданине, находящихся в Ухане, из них десять изъявили желание эвакуироваться», – сказал министр.

Дмитрий Кулеба призвал всех граждан Украины, которые сейчас находятся в Ухане и хотят уехать, обращаться в посольство Украины в Китае, «которое будет строить окончательный список».

Украинская служба «Радио Свобода» приводит график Global Health Security о готовности в мире к эпидемиям или пандемиям. Украина в нем находится на 94-й позиции из 195 стран.

Наилучшая готовность – у Соединенных Штатов (83,5 балла), Великобритании (77,9 балла) и Нидерландов (75,6 балла). У России – 44,3 балла, у Украины – 38 баллов. Наихудшие показатели у Сомали и Экваториальной Гвинеи – по 16,6 и 16,2 балла соответственно.

Карантин и реакция украинцев

Решение украинской власти ввести карантин для школьных учреждений вызвало реакцию в социальных сетях.

«Почему завтра, и почему на две недели, а не на четыре, скажем?» – пишет журналист Олена Зварыч на своей странице в Фейсбуке.

«А карантинные мероприятия, напомню, автоматически исключают акции протеста, собрания, митинги и манифестации. Медиамашина, запугивая коронавирусом удачно работает на минимизацию массовок», – отмечает в Фейсбуке политолог Олег Постернак, связывая решение правительства с переговорным процессом по Донбассу.