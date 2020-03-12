Ученые научились стимулировать процесс самовосстановления зубов

12.03.2020, 16:03, Разное

Британские исследователи, представляющие Королевский колледж Лондона, заявили об удачном стимулировании процесса самовосстановления зубов. Данный способ эффективен лишь при использовании особого состава.

Последние годы зарубежные исследователи хотели открыть способ, стимулирующий процесс естественного восстановления зубов. Один из разработанных составов под названием Tideglusib показал хорошие результаты с точки зрения выработки дентина, позволяющего осуществить вышеназванный процесс. Следом специалисты решили проверить возможности своей разработки. Как оказалось, в случае ограниченности клеток пульпы вблизи от повреждения, использование состава приводит к восстановлению разрушенных зубов.

По сравнению с традиционным костным составом новый препарат Tideglusib имеет большее количество природного дентина. Поскольку методика показала хорошую эффективность, исследователи хотят протестировать материал на людях, в данный момент ведутся поиски добровольцев.