 

Врио главы Госэкоинспекции Фирсов сообщил, что ночью ему сожгли автомобиль. Полиция начала уголовное производство

12.03.2020, 16:03, Новости дня

В ночь на 12 марта в Киеве ночью сожгли автомобиль врио председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Об этом он сообщил в Facebook.

“Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит”, – написал чиновник.

Он связал произошедшее со своей работой.

“Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ”, – считает Фирсов.

Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но…

Posted by Єгор Фірсов on Kolmapäev, 11. märts 2020

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировала, что сообщение о возгорании автомобиля в Днепровском районе столицы поступило в 1.04 12 марта.

“По прибытии пожарные установили, что во дворе 17-этажного жилого дома загорелся моторный отсек в припаркованном автомобиле KIA Cerato. В 1.29 ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден двигатель автомобиля и уничтожен салон. Причина возгорания устанавливается”, – сообщили в ведомстве.

В полиции “Радіо Свобода” рассказали, что начали уголовное производство по факту повреждения имущества чиновника, “сейчас рассматриваются все возможные версии”. Правоохранители ждут результатов экспертизы.

В комментарии “ГОРДОН” Фирсов сказал, что пока не знает, удалось ли что-то выяснить правоохранителям об инциденте, на 16.30 он едет в полицию.

По словам чиновника, с ним связался и.о. генерального прокурора Виктор Чумак и пообещал, что прокуратура возьмет расследование дела под свой контроль.

Бывший народный депутат Украины Фирсов стал врио главы Государственной экологической инспекции в ноябре 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Надзорный орган Конгресса: администрация нарушила закон, удержав выделенную для Украины помощь

26.02 / Доказана связь здорового питания и хорошего качества спермы

07.01 / Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний

11.02 / Воробьевы горы медленно сползают в Москву-реку

22.01 / Автоновости: В Госдуме хотят штрафовать блогеров за съемку в Instagram за рулем

10.03 / В США после операции умерла 22-летння иммигрантка

11.02 / “Пеле не может нормально ходить”. Сын экс-футболиста рассказал о его состоянии здоровья

13.01 / Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве

13.01 / В мире: Украинцев начали учить голодомору с детства

27.01 / Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 80 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика