 

В Украине установили первые 20 камер фотовидеофиксации на дорогах, штрафовать за нарушения начнут с 1 мая

12.03.2020, 16:03, Новости дня

С 12 марта в Киеве заработало 20 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, еще 30 будут установлены в Киевской области до 1 мая. Об этом говорилось во время запуска аналитического центра безопасности дорожного движения, в котором приняли участие руководители Министерства внутренних дел и президент Украины Владимир Зеленский, информирует пресс-служба МВД.

Камеры будут работать “не где-попало”, а в местах, где по статистике, погибало и травмировалось в ДТП больше всего граждан, пояснил замглавы ведомства Антон Геращенко.

Министерство опубликовало карту расположения первых камер в столице.

Графика: mvs.gov.ua

“МВД в этой программе – “мозг” системы. То есть мы обеспечиваем ее работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушениях правил дорожного движения. Тогда как приобретение, установку и обслуживание камер осуществляют в городах местные власти, на дорогах государственного значения – Государственное агентство автомобильных дорог Украины”, – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

За 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек и почти 1,264 млн граждан получили травмы. Причина примерно 40% аварий – превышение скорости. Зеленский назвал эту статистику “ужасной”.

“Ситуация на наших дорогах – это фактически война внутри страны. Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже потом эта система будет работать по всей стране”, – сказал президент.

С 1 мая нарушители, выявленные благодаря новой системе, будут получать постановления об административных штрафах, заявили в МВД.

3 октября 2018 года Кабмин принял решение о внедрении современных средств контроля безопасности дорожного движения. Полицейские используют приборы с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В конце 2019 года Геращенко заявлял, что в первом квартале 2020 года планируется запуск системы автоматической фотовидеофиксации превышения скорости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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