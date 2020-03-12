В Украине достаточно случаев заболевания коронавирусом. Просто люди не знают, что это именно он – эпидемиолог Александрин

12.03.2020, 16:03, Новости дня

В Украине достаточно случаев заболевания коронавирусом, однако люди не знают, что инфицированы именно им, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

“Мы работаем по всей Украине. Сейчас в поликлиниках идет большой поток людей с острыми респираторными заболеваниями. Это сезонные ОРЗ. Говорить о большом количестве случаев пневмонии не приходится. Стационары не забиты. Разного рода заявления по этому поводу не соответствует действительности. Это просто раздувание паники. Есть ли у нас коронавирус в принципе? Да, он есть. Вообще каждый год 30% населения Земли болеют разными видами коронавируса. Новый коронавирус зачастую протекает в легкой форме, и люди даже не обращают на него внимания, потому-то у нас и статистики нет. Я уверен, что в Украине достаточно случаев заболевания коронавирусом. Просто люди не обращают внимания и не знают, что это именно он. Например, в Иране тестируются все люди, обратившиеся в медучреждения. И там смертность – 0,06%. А в Китае – 3,5%, в Италии – около 5%. При этом в Италии тестируют только тех пациентов, у кого проявления болезни схожи на коронавирус. И самому молодому пациенту с новым коронавирусом в Италии – 53 года”, – отметил собеседник.

Он считает, что лечебные учреждения Украины не справятся с приемом больных в случае массовых осложнений.

“Я не доверяю чиновникам, но доверяю специалистам. И если они говорят, что отделения интенсивной терапии готовы, значит, они готовы. В тех многопрофильных клиниках (частных и государственных, с которыми мы работаем) действительно отработаны сценарии и реанимационные отделения подготовлены. Но опять-таки, если начнутся массовые осложнения, такие как вирусная пневмония, наши лечебные учреждения не справятся с приемом инфекционных больных. У нас нет такого понятия, как разделение потоков, нет в наличии дорогостоящей механической вентиляции и много другого. Не дай Бог, коронавирус попадет в лечебное учреждение – именно оттуда и начнется его большое распространение. Поэтому я желаю, чтобы коронавирус нас не зацепил”, – заявил Александрин.

По его словам, есть вопросы и по закупке тест-систем для определения коронавируса, которые распространяются в Украине.

“Это просто отмывание денег налогоплательщиков. Мы знаем этот рынок и знаем, что производители отпускают со своих заводов экспресс-тесты максимум по 4 евро. В Украине с логистикой, растаможкой и другими затратами продавцы на рынке предлагают их по 250–300 грн, а государство – по 360 грн. Я не знаю, где и как их закупают. Минздрав сделал все, чтобы на рынок эти тесты не поступили по низкой цене. Выводы тут должны делать правоохранительные органы. Надеюсь, на определенном этапе они будут разбираться с этими махинациями. На сегодняшний день у нас один подтвержденный случай заболевания коронавирусом – в городе Черновцы. И что мы там видим? У медиков отсутствуют средства индивидуальной защиты – их просто нет. Они общаются с больным, а потом идут домой, в магазины и так далее. Нет тестов, нет масок по адекватной цене. На рынке – спекуляция. И тут Министерство здравоохранения обязывает медучреждения закупать имеющиеся на рынке средства индивидуальной защиты. Это либо глупость, либо сговор чиновников с производителями”, – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что карантинные меры, введенные Кабмином, не дадут должного эффекта, так как, прежде всего, следует концентрироваться на профилактике вирусной инфекции.

“У нас ввели карантин. Но дети на коронавирус практически не обращают внимания – он проходит у них в легкой форме. Поэтому карантинные мероприятия в школах вообще неэффективны. В конце концов, родители продолжат ходить на работу или будут брать детей с собой. Государство в первую очередь должно обеспечить нормальные условия детям и взрослым на своих учебных и рабочих местах. Нужно обеспечить проветривание помещений, влажность в них хотя бы до 45-60%, дезинфекцию рук. Почему у нас в зимний сезон происходит подъем ОРВИ? Потому что люди находятся в закрытых отапливаемых помещениях. В таких условиях высушивается слизистая, и сопротивляемость организма вирусам уменьшается. Если слизистая хорошо увлажнена, здоровый человек может сам справиться с вирусом. Не покупайте никому ненужные ультрафиолетовые лампы, которые дополнительно высушивают воздух. Если у вас есть деньги, лучше купите увлажнитель воздуха. Мыть руки лучше жидким, а не кусковым мылом и вытирать одноразовыми бумажными полотенцами. Антибактериальное мыло, которое у нас активно рекламируется, не доказало своей эффективности. Если нет возможности вымыть руки с мылом и вытереть одноразовым полотенцем, надо использовать антисептик с содержанием спиртового вещества 60–75 градусов. Все остальное не эффективно. У нас люди часто используют карманные антисептики. Двух пшиков из них недостаточно, чтобы обеззаразить руки. Нужно минимум 3 мг антисептика, а это хорошая лужица в ладошке”, – резюмировал Александрин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек. По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). По состоянию на 12 марта медики проверяют четыре подозрения на коронавирус.