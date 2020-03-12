«Аэрофлот» готов заплатить хозяину не за погибших котов, а только за разбитые переноски

12.03.2020, 15:59, Новости дня

Ущерб авиакомпания оценила в три тысячи рублей, свалив вину за гибель животных на аэропорт.

Компенсацию в три тысячи рублей готова выплатить авиакомпания «Аэрофлот» пассажиру Максиму Чумаченко. В эту сумму были оценены сломанные переноски для двух котов, которых перевозили в багажном отделении. При этом компания отказалась потерю питомцев, скончавшихся от травм в ходе транспортировки в аэропорту Шереметьево.

В официальном письме, которое получил от авиакомпании Чумаченко, сказано, что при разгрузке произошло случайное падение с траспортерной ленты контейнера для перевозки животных, в результате чего он и был поврежден. В связи с этим принято решение частично удовлетворить стоимость контейнера, сообщает телеканал 360 со ссылкой на письмо. Помимо этого «Аэрофлот пообещал вернуть пассажиру стоимость услуги по провозу сверхнормативного багажа, которая была оценена в 75 долларов. Отмечается, что для компенсации морального вреда никаких оснований нет.

Инцидент произошел в январе, когда Максим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Шереметьево. Оттуда он должен был лететь в Софию (Болгария). Во время пересадки один из пассажиров предупредил владельца кошек, что его животных швыряют с места при разгрузке. Чумаченко помчался на стойку компании, чтобы выяснять, где животные. Ему все-таки удалось получить на складе две переноски, но сломанными. Представители авиакомпании извинились, приняли у хозяина жалобу и даже разрешили взять кошек в салон. Но спасти их все равно не удалось: одна умерла уже в самолете, а другая у ветеринара.