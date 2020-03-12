Попавки в Конституцию одобрило необходимое число регионов России

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12.03.2020, 15:59, Новости дня

Законодательные собрания более двух третей регионов РФ поддержали принятие закона о внесении поправок в Конституцию страны, сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас.

По его словам, все отзывы положительные. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов, тогда как минимально необходимо одобрение 57 регионов, передает ТАСС. 

В числе проголосовавших – 10 из 11 регионов Дальнего Востока, свыше половины субъектов Центрального федерального и Сибирского округов, почти все регионы Северного Кавказа, а также Юга России, Северо-Запада и Поволжья. В Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Адыгея и Камчатском крае рассмотрят поправки 13 марта.

«Продолжают поступать из регионов итоги рассмотрения. Мы видим, что по графику большинство регионов это сделают сегодня. Некоторые регионы это сделают завтра. Завтра у нас будет позиция, я думаю, что уже всех субъектов РФ по закону о поправке», – сказал Клишас. 

По его словам, есть очень большая вероятность, что Совфед на внеочередном пленарном заседании в субботу рассмотрит постановление об установлении результатов голосования регионов.

Теперь закон можно направить в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. В случае его положительного заключения документ будет вынесен на всероссийское голосование.

В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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