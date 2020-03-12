В мире: Коронавирус сорвал антироссийские планы НАТО

12.03.2020, 15:59, Разное

Коронавирус заставил НАТО отменить запланированные в Норвегии зимние учения «Холодный ответ», где РФ выступает в качестве вероятного противника. Прибывшие на учения солдаты попали в карантин. Зараженными Covid-19 оказались несколько министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военачальников блока. Все они участвовали в планировании крупнейших в ЕС учений НАТО – Defender Europe 20.

Командование норвежской армией решило отменить совместные с НАТО учения Cold Response из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду объявил отвечавший за их проведение генерал-лейтенант Руне Якобсен. По его словам, решение принято по просьбе Минздрава страны. Всего в королевстве зафиксировано 429 случаев заражения, за минувшие сутки их число выросло на 29.

«Коронавирус вышел из-под контроля общества в Норвегии, и это для нас новая ситуация», – цитирует генерала «Интерфакс». По его словам, командование начнет «контролируемое» сворачивание учений, стремясь не допустить заражения военных и не допустить потери боеготовности войск.

Теперь военные врачи отправятся на помощь в борьбе с эпидемией. Отмена учений позволит избежать и дополнительной нагрузки на гражданских врачей, которым иначе пришлось бы проверять участников маневров.

На учения Cold Response 2020 («Холодный ответ»), которые проводятся раз в два года, должны были приехать в общей сложности более 15 тыс. человек из стран НАТО – США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании, а также из двух нейтральных – Швеции и Финляндии. Цель «Холодного ответа» – отработка действий многонационального контингента НАТО в зимних условиях, при этом сценарий подразумевает активные боевые действия. Как отмечали аналитики, в качестве вероятного противника на учениях рассматривалась, скорее всего, Россия, которая граничит с Норвегией, причем как раз в Заполярье. Кроме того, кроме России, в мире практически больше нет стран с таким суровым холодным климатом, которые сами не входили бы в НАТО.

Учения были назначены на 12-18 марта. Однако 6 марта Норвежское телеграфное бюро сообщило, что порядка 1,3 тыс. человек, которые собирались участвовать в маневрах, оказались на карантине в лагере Шолль в северной норвежской губернии Тромс – 5 марта у одного из военных там был выявлен Covid-19. После этого Финляндия объявила об отказе от участия в маневрах.

Военные аналитики не считают, что разовая отмена «Холодного ответа» скажется на боеспособности сил Норвегии и других вовлеченных стран.

«Отмена учений на полигонах не отменяет совместные действия и тренировки, включая штабные, обмен кадрами.

Контакты по линии вооруженных сил между Норвегией и другими странами региона и НАТО не ограничиваются», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI) Петр Топычканов.

Если эпидемия затянется на полгода-год, то страны НАТО «продолжат ограничение учений, будут избегать любых действий, которые будут негативно сказываться на боеспособности», полагает Топычканов. По его словам, вирус может помешать дежурствам натовских кораблей и авиации. «Не скажется ли распространение этого вируса на боеготовности вооруженных сил стран НАТО в ежедневном режиме? Это касается тех, кто несет службу в патрулировании. Такие же вопросы возникают в отношении других государств, начиная с Китая и Южной Кореи и, наконец, нашего собственного государства», – говорит эксперт.

По мнению Топычканова, в обстановке эпидемии в любой стране вооруженные силы «оказываются уязвимы». «Когда власти вынуждены предпринимать действия в области гражданской обороны, то одних полицейских недостаточно и подключаются военные. Здесь вопрос в том, насколько оснащены вооруженные силы, насколько подготовлены к такого рода сценариям. В РФ и СССР подобные сценарии отрабатывались министерством гражданской обороны. Но насколько готовы российские военные сейчас, оснащены ли необходимой защитой? Здесь тоже есть вопросы», – отметил Топычканов.

В нашей армии есть необходимые средства защиты, возражает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Российские военные эвакуировали наших граждан из китайского города Ухань – очага коронавируса – со всеми предосторожностями. Сведений о том, что кто-то из военных заразился, не поступало. Наши военные были соответствующим образом подготовлены и экипированы», – заверил эксперт.

Эпидемия неизбежно «внесет коррективы» в проведение весной этого года странами НАТО и учений, и симпозиумов, уверен Леонков. «В РФ тоже произошли подобные изменения. Московская конференция по международной безопасности, которую проводит Минобороны, перенесена на 2021 год», – отметил он.

Как и Топычканов, Леонков считает преждевременным говорить об ослаблении норвежской армии. Однако не исключил, что у норвежцев отсутствует экипировка для биологической защиты, которая должна быть в любой армии. «В подразделениях должны проходить соответствующие занятия. Но отмена учений означает: либо биологическая защита отсутствует в Норвегии или действует недолжным образом у ее союзников. Военнослужащие должны быть готовы в любых условиях выполнять свой долг и проводить учения», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош частично защитил норвежских военных от критики коллеги. «Солдаты не могут находиться в средствах биологической защиты целый день на протяжении всех учений. Они могут действовать в зараженной зоне короткое время, – например, там, где произошел разовый выброс отравляющих биологических материалов, причем, на ограниченной местности. Но на учениях, замысел которых предполагает достаточно протяженный период и широкий охват, на средства биологической защиты рассчитывать нельзя», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.

Тем временем, вирус уже начал выводить из строя натовский генералитет. Так, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также отправлен на карантин из-за Covid-19, передает ТАСС. Правда, болен ли министр пока неизвестно, зато несколько генералов из других стран НАТО уже точно подхватили вирус. Как напоминает украинский телеканал 24tv.ua, 6 марта в немецком Висбадене состоялась конференция по подготовке других учений НАТО – Defender Europe 20, в которой принимали участие 24 человека из высшего командования стран альянса. Позднее появилась информация, что многие из них заражены.

В их списке: командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика и начальник генштаба Италии генерал Сальваторе Фарина. В Пентагоне уже подтвердили, что Каволи болен, добавив, что вместе с другими потенциальными носителями инфекции генерал работает удаленно, находясь под медицинским контролем. Польское минобороны признало, что не только Мика, но и все, кто был с ним на борту самолета, который возвращался из Висбадена, ушли на карантин. Сам Мика «чувствует себя хорошо». Фарина тоже сообщил прессе, что чувствует себя хорошо, однако он все равно самоизолировался в собственном доме.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что еще один неназванный сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом.