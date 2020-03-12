МИД призвал всех находящихся в Италии россиян вернуться домой

12.03.2020, 15:59, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам, находящимся в Италии, предусмотреть скорейшее возвращение домой и принятие карантинных мер, информирует ведомство.

«Мы вновь рекомендуем гражданам РФ временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию и предпринять конкретные практические меры, которые рекомендованы соответствующими российскими ведомствами», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она также сообщила, что министерство также приняло решение о сокращении краткосрочных командировок дипломатов до необходимого минимума, передает ТАСС.

Италия, в свою очередь, проинформировала Россию о переносе встречи комитета по Ливии из-за коронавируса, которая должна была состояться в Риме 19 марта, сообщается на сайте МИД.

Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек. Российских туристов в страну не пускают.